انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي للشباب بشمال سيناء

انطلقت الفعاليات الثقافية والفنية للملتقي الثقافي للشباب الذى ينظمه المجلس الأعلي للثقافة في مدينة العريش ومركز بئر العبد، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، و بمناسبة هذا الحدث الثقافي استقبل سعادة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، في مكتبه، الأستاذ الدكتور أشرف العزازى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ووفد وزارة الثقافة المرافق لسيادته وذلك علي هامش الملتقي.

وحرص الدكتور أشرف العزازى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة علي اهداء درع المجلس الي سيادة المحافظ.

وكانت الفعاليات الثقافية والفنية للملتقى الثقافي للشباب الذى ينظمه المجلس الأعلى للثقافة - الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات- بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، قد بدأت يوم الأحد ١٢ يناير.

ومن المنتظر أن تستمر حتى يوم الثلاثاء ١٤ يناير الجارى في قصر ثقافة العريش ومركز بئر العبد وسط ترحيب كبير من القيادات التنفيذية والمحلية من محافظة شمال سيناء ،واهتمام قيادات وزارة الثقافة التي تبذل جهودها بهدف ايصال الخدمات الثقافية للمحافظات الحدودية والكشف عن المبدعين والموهوبين من أبناء المحافظة ورعايتهم .