تجديد حبس عصابة تخصصت في سرقة السيارات الربع نقل بالشروق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، حبس عصابة سرقة السيارات الربع نقل في الشروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات الربع نقل بأسلوب "المفتاح المصطنع".. وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار – مجموعة من المفاتيح المصطنعة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (4) وقائع سرقة "بذات الأسلوب"، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما "سيئ النية" (4 أشخاص "لأثنين منهم معلومات جنائية") تم ضبطهم.