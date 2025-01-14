مبادرة "Climb2Change" العالمية.. "المشرق" يختتم حملة تنظيف محمية وادي دجلة بنجاح

اختتم بنك المشرق، أحد أبرز المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حملته البيئية لتنظيف محمية وادي دجلة في مصر بنجاح.

وجاءت هذه الحملة ضمن مبادرة البنك العالمية Climb2Change، التي تهدف إلى تعزيز حماية البيئة من خلال تنظيم أكبر عملية تنظيف للجبال في العالم، شملت 14 موقعاً، بما في ذلك 7 قمم جبلية و7 مواقع تخييم رئيسية.

وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ممارسات الاستدامة، مثل إعادة التدوير وتقليل النفايات، وترسيخ مبادئ المسؤولية البيئية. وأكد المشرق من خلالها التزامه بتبني معايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياته.

محمية وادي دجلة: وجهة بيئية في خطر

تُعد محمية وادي دجلة من أبرز النظم البيئية الصحراوية في مصر، حيث تتميز بتنوع غني من الحياة البرية والموارد الطبيعية. ومع ذلك، تواجه المحمية تهديدات متزايدة نتيجة الأنشطة البشرية المتزايدة، ما استدعى تدخلات عاجلة للحفاظ على النظام البيئي الفريد للمحمية.

إنجازات بيئية واجتماعية مميزة

انطلقت الحملة في نوفمبر 2024، بقيادة المغامرين المعروفين عمر سمرة ومنال رستم كسفراء لمبادرة Climb2Change، بمشاركة موظفي المشرق مصر وشبكة المشرق العالمية، وتمكنت الحملة من إزالة نحو 2,182 طنًا من النفايات العامة و120 طنًا من مخلفات البناء.

وعلى الصعيد الاجتماعي، أحدثت الحملة تأثيراً ملموساً استفاد منه 72 كياناً محلياً، كما تطوع موظفو المشرق بـ 228 ساعة عمل للحفاظ على المحمية، ونُظمت جلسات تعليمية لنشر مبادئ "عدم ترك أثر" والمسؤولية البيئية. وشارك في الحملة متطوعون من المدارس والجامعات وأفراد من المجتمع، مقدمين 581 ساعة تطوعية، ليصل إجمالي ساعات العمل التطوعي إلى 809 ساعة.

تعليقات على نجاح المبادرة

أعرب عمرو البهي، الرئيس التنفيذي للمشرق مصر، عن فخره بنجاح الحملة قائلاً:

"إن مبادرة تنظيف محمية وادي دجلة تعكس التزامنا العميق بالاستدامة، ونسعى إلى تحقيق أثر فوري ومستدام من خلال إشراك موظفينا والمجتمعات المحلية في هذه الجهود البيئية. نحن فخورون بما أنجزناه وسنواصل دعم المبادرات الهادفة لحماية كوكبنا."

من جانبه، قال المغامر عمر سمرة:

"كانت هذه المبادرة بمثابة دعوة للجميع لتبني مفهوم الاستدامة والعمل معاً لتحقيق أثر إيجابي. شعار المشرق "تحدَّ اليوم" يعكس روح هذه المهمة ويحفزنا جميعاً على مواجهة تحديات البيئة بشجاعة."

وأضافت المغامرة منال رستم:

"دمج شغفي بالمغامرة مع حماية البيئة في هذه المبادرة كان تجربة فريدة. أتمنى أن تُلهم هذه الجهود الآخرين للمساهمة في حماية تراثنا الطبيعي والعمل من أجل مستقبل أكثر استدامة."

استمرار الجهود البيئية عالمياً

مع نجاح حملة تنظيف محمية وادي دجلة، يعتزم المشرق توسيع نطاق مبادرة Climb2Change لتشمل مواقع جديدة، بما في ذلك القمم والنظم البيئية في منطقة التبت بالصين. كما يخطط البنك للتعاون مع الحكومات المحلية والمنظمات البيئية لضمان استدامة هذه الجهود.

وتمثل المبادرة دعوة مفتوحة للشركات والمنظمات حول العالم للانضمام إلى هذه الجهود والمساهمة في حماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.