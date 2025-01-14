جمعية أبناء فناني مصر تنعى نجل رياض القصبجي

نعت جمعية أبناء فنانى مصر فتحى القصبجى نجل الراحل رياض القصبجي، وجاء بيان النعىدي: “إنا لله وإنا إليه راجعون، تنعى جمعية أبناء فنانى مصر وفاة العضو الزميل فتحى رياض القصبجى نجل الفنان الكبير الراحل رياض القصبجى، نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان”.

وكان المستشار ماضى الدقن، نجل الفنان الراحل توفيق الدقن، قد أعلن وفاة فتحي القصبجي نجل الفنان رياض القصبجي اليوم الثلاثاء 14 يناير

ونشر الدقن صورته مع فتحى القصبجى على حسابه بموقع فيس بوك وكتب: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأخ والصديق فتحي رياض القصبجى، تغمد الله الفقيد الغالى بوافر الرحمة والمغفرة"

رياض القصبجي الشهير بالشاويش عطية من مواليد 13 سبتمبر 1903 وعمل في بداية حياته العملية كمسري بالسكة الحديد، ونظراً لحبّه واهتمامه المبكر بالتمثيل انضم إلى فرقة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد، وأصبح عضوا بارزا بهذه الفرقة، ثم انضم لفرق مسرحية عديدة منها فرقة الهواة وفرقة أحمد الشامي وفرقة علي الكسار وفرقة جورج و دولت أبيض وأخيرًا فرقة إسماعيل يس المسرحية.