محافظ الأقصر يبحث إنشاء مكتب بريد وتفعيل الإسعاف النهري لخدمة أهالي جزيرة أرمنت

استعرض المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، مطالب وشكاوى أهالى جزيرة أرمنت التى تعكس الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك خلال جولة له بمركز ومدينة أرمنت، حيث استقل معدية الأهالى متوجهاً لتفقد جزيرة أرمنت الحيط وبحث آليات حلها بما يتناسب مع القانون.

لقاء أهالي جزيرة أرمنت

وتضمنت شكاوى الأهالى بالجزيرة، عدم وجود مكتب بريد لصرف المعاشات، واقترح الأهالى وجود ماكينة صراف آلي ATM لحين إنشاء مكتب بريد، كما طالبوا برصف وتمهيد وتوسيع الطرق الداخلية للجزيرة لتيسير الحركة المرورية ومنع وقوع حوادث.

أهالي جزيرة أرمنت يستعرضون مشاكل الجزيرة أمام محافظ الأقصر

كما طالب الأهالي، بدعم مشروعات توصيل شبكة ومواسير مياه الشرب والصرف الصحى بالمناطق المحرومة لإنهاء أعمال الرصف تباعاً، وإنهاء أعمال عزل الأسلاك المكشوفة الخاصة بأعمدة الكهرباء والإنارة لضمان السلامة العامة.

وأوضح المواطنين حاجتهم لتوفير موافقات غير محددة بفترات لصرف علاج الإمراض المزمنة نظراً لظروف بعد الجزيرة وصعوبة المواصلات منها وإليها.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر، أنه سيتم بحث إمكانية إنشاء مكتب بريد بها، والانتهاء من توسيع ورصف الطرق الداخلية للجزيرة، ذلك إلى جانب دراسة تفعيل الإسعاف النهري لتقديم خدمات الإسعاف للأهالي.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته، كلًا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء أ.ح هشام الشيمى السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والعميد أحمد الهوارى رئيس مدينة أرمنت، وعلى سيد رئيس مدينة الطود، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق وعدد من القيادات التنفيذية.

لقاء أهالي جزيرة أرمنت (1)

لقاء أهالي جزيرة أرمنت (2)

لقاء أهالي جزيرة أرمنت (3)

لقاء أهالي جزيرة أرمنت (4)

لقاء أهالي جزيرة أرمنت (5)

لقاء أهالي جزيرة أرمنت (6)