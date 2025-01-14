التحفظ على السيارة المتسببة في مصرع مسعف وسائق بطريق الواحات

أمرت جهات التحقيق بالتحفظ علي السيارة الملاكي المتسببة في مصرع مسعف وسائق على طريق الواحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، إثر انقلابها، وعرضها على مهندس فنى لفحصها، وكتابة تقرير عنها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة بوجود حادث مروِّع على طريق الواحات.

وخلال دقائق انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبيّن مصرع شخصين «سامح محمد» 44 عامًا، مسعف من محافظة الفيوم، و«مصطفى.أ» 38 عامًا، من محافظة أسوان.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من تحرياتها، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرّر محضر بالواقعة، فيما أُخطِرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.