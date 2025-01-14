ads
الثلاثاء 14 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحفظ على السيارة المتسببة في مصرع مسعف وسائق بطريق الواحات

السيارة المتسببة
السيارة المتسببة في مصرع مسعف وسائق بطريق الواحات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت جهات التحقيق بالتحفظ علي السيارة الملاكي المتسببة في مصرع مسعف وسائق على طريق الواحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، إثر انقلابها، وعرضها على مهندس فنى لفحصها، وكتابة تقرير عنها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة بوجود حادث مروِّع على طريق الواحات.

وخلال دقائق انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبيّن مصرع شخصين «سامح محمد» 44 عامًا، مسعف من محافظة الفيوم، و«مصطفى.أ» 38 عامًا، من محافظة أسوان.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من تحرياتها، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرّر محضر بالواقعة، فيما أُخطِرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

السيارة المتسببة مصرع مسعف وسائق طريق الواحات السيارة المتسببة في مصرع مسعف وسائق بطريق الواحات