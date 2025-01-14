ads
الثلاثاء 14 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار جديد حول وفاة شاب إثر سقوطه من علو

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حفظ التحقيقات حول وفاة شاب إثر سقوطه من علو بعدما تبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة.

وكانت انتدبت النيابة الطب الشرعي لمعاينة الجثة، وتبين أن الوفاة حدثت نتيجة ارتطام الجثة بجسم صلب، ما أدى إلى كسر بالجمجمة ونزيف وكسور بباقى أجزاء الجسم أودت للوفاة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بسقوط شخص من علو بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين قيام شاب بالقفز من الطابق الخامس لمروره بأزمة نفسية جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الطابق الخامس النيابة العامة بشمال النيابة العامة بشمال الجيزة أين بأزمة نفسية سقوطه من علو