قرار جديد حول وفاة شاب إثر سقوطه من علو

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حفظ التحقيقات حول وفاة شاب إثر سقوطه من علو بعدما تبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة.

وكانت انتدبت النيابة الطب الشرعي لمعاينة الجثة، وتبين أن الوفاة حدثت نتيجة ارتطام الجثة بجسم صلب، ما أدى إلى كسر بالجمجمة ونزيف وكسور بباقى أجزاء الجسم أودت للوفاة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بسقوط شخص من علو بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين قيام شاب بالقفز من الطابق الخامس لمروره بأزمة نفسية جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.