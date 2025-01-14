بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات لإعداد الكوادر وتأهيلها للعمل

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وبنك مصر، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر الشابة من حديثي التخرج للعمل في مجالات التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، بما يعزز من فرص توظيفهم في القطاع المصرفي.

توقيع البروتوكول

وقع البروتوكول كل من:

الدكتورة هبة صالح ، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات.

، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات. هاني السمرة، رئيس قطاع الموارد البشرية ببنك مصر.

وذلك بحضور:

هشام عكاشه ، الرئيس التنفيذي لبنك مصر.

، الرئيس التنفيذي لبنك مصر. حسام عبدالوهاب ، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر.

، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر. وليد الأسيوطي ، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبنك.

، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبنك. رانيا الروبي ، رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك.

، رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك. عمرو منصور، رئيس قطاع التحول الرقمي بالبنك.

أهداف التعاون

يهدف البروتوكول إلى:

تدريب الكوادر الشابة في التخصصات التكنولوجية الحديثة مثل: الشبكات .

. تطبيقات الويب .

. أمن المعلومات .

. الحوسبة السحابية. إعداد خريجين مؤهلين للعمل في بنك مصر وغيره من المؤسسات المصرفية. تعزيز القدرات الرقمية للبنك لتقديم خدمات أكثر تطورًا وأمانًا لعملائه.

تصريحات المسؤولين

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أكد الدكتور عمرو طلعت علي أهمية هذا التعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات وبنك مصر في توفير التدريب المتخصص بهدف بناء كوادر رقمية متخصصة في مجالين في غاية الأهمية وهما تطوير البرمجيات لتعزيز قدرات بنك مصر في تقديم خدمات أفضل وأيسر وأكثر حوكمة لعملائه، بالإضافة إلى مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات والذى تتزايد أهميته مع تزايد استخدام البنك للمنظومات الرقمية لحمايتها من مخاطر الهجمات السيبرانية؛ مضيفا أن هذا التعاون يأتي في ضوء استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية والتي تستهدف توسيع قاعدة المهارات في مختلف التخصصات التكنولوجية وتأهيل الشباب لسوق العمل؛ معربا عن تطلعه إلى التوسع في هذه الشراكة وإثراء التعاون من خلال إضافة مجالات أخرى لمجالات التدريب ومنها تخصص الذكاء الاصطناعي.

الرئيس التنفيذي لبنك مصر

أوضح هشام عكاشه، أن هذه الشراكة تأتى في إطار إعداد الكوادر اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل في القطاع المصرفي وخاصة في ظل التطورات التكنولوجية الموجودة على الساحة، وكذلك استراتيجية البنك التي ترتكز احد محاورها على الاستثمار في العامل البشرى، حيث تعد هذه الشراكة خطوة نحو صقل مهارات الخريجين في المجالات التكنولوجية وبخاصة أمن المعلومات؛ مؤكدا على أن البنك يولى اهمية كبرى لتطوير وتنمية الموارد البشرية ايمانا منه بأن تهيئة العوامل المساعدة، وتوفير فرص التطور واكتساب مهارات المستقبل، يبنى الكوادر المؤهلة التي يمكنها الحفاظ على قوة القطاع المصرفي المصري من خلال قيادات مستنيرة، كما يولى البنك أهمية لتطوير كوادره البشرية بشكل مستمر؛ حيث تم تطوير سياسات وبرامج التدريب إيمانا من البنك أن موظفيه هم أهم أصول المؤسسة.

رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات

أشارت الدكتورة هبة صالح علي أهمية هذا التعاون المشترك في تعزيز الشراكة بين المعهد وبنك مصر لتطوير برنامج تدريبي يتواكب مع التطورات التكنولوجية ويلبى متطلبات القطاع المصرفي من كفاءات بشرية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ؛ موضحة أن البرنامج التدريبي يأتي تماشيا مع رؤية معهد تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التكامل مع مختلف المؤسسات وشركاء العمل من الصناعة والقطاع المصرفي لتمكين الشباب من اكتساب المهارات التقنية وتزويدهم بالخبرات العملية التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل؛ كما أنه يدعم استراتيجية بنك مصر في تعزيز وتنمية مهارات الشباب وتعزيز جاهزيتها لسوق العمل.

بنود البروتوكول

تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية:

يتعاون معهد تكنولوجيا المعلومات وبنك مصر في تصميم البرامج التدريبية واختيار المتدربين.

يشرف الجانبان على مشاريع الخريجين وتقييم البرنامج التدريبي.

إتاحة حسابات تعليمية:

يقدم بنك مصر أكثر من 500 حساب تعليمي على منصة Udemy لصالح معهد تكنولوجيا المعلومات.

لصالح معهد تكنولوجيا المعلومات. يقوم المعهد بتوزيع هذه الحسابات على طلابه وفق احتياجاتهم التدريبية.

خلق فرص عمل:

يسعى البروتوكول إلى توفير فرص توظيف للمتدربين المؤهلين للعمل في بنك مصر أو في السوق المصرفي بشكل عام.

أهمية التعاون

يأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية بنك مصر لتعزيز التحول الرقمي وتلبية احتياجات السوق المصرفي من الكفاءات البشرية المتخصصة. كما يعكس رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قدرات رقمية تدعم الاقتصاد الرقمي وتواكب التطورات التكنولوجية العالمية.