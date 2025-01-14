قرار بخضوع معديات الأهالي ومرافق جزيرة أرمنت الحيط لإشراف مجلس المدينة

أصدر المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتبعية كافة معديات الأهالى وكافة المرافق الخاصة بجزيرة أرمنت الحيط للإشراف عليها من قبل مجلس مدينة أرمنت، وذلك لضمان تقديم خدمة لائقة بالمواطنين ومراقبة تعريفة الركوب بكافة المعديات وعدم التلاعب بها.

جولة جزيرة أرمنت

محافظ الأقصر يستقل معدية الأهالي بجزيرة أرمنت

وجاء ذلك خلال جولة محافظ الأقصر بمركز ومدينة أرمنت، حيث استقل معدية الأهالى متوجهاً لتفقد جزيرة أرمنت الحيط والاستماع لمطالب وشكاوى الأهالى بالجزيرة وبحث آليات حلها بما يتناسب مع القانون.

وأوضح محافظ الأقصر، أنه جارى تنفيذ أعمال رفع كفاءة بالكامل لمرسى معدية الأهالى لجزيرة أرمنت.

كما سيتم الدفع بلانشات للتوصيل إلى جزيرة أرمنت لحين سحب معدية الأهالى من قبل الترسانة البحرية لتنفيذ كافة أعمال الصيانة اللازمة لها، وذلك لرفع كفاءتها والتأكد من سلامة وجودة محركاتها .

ورافق محافظ الأقصر خلال جولته، كلًا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء أ.ح هشام الشيمى السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والعميد أحمد الهوارى رئيس مدينة أرمنت، وعلى سيد رئيس مدينة الطود، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق وعدد من القيادات التنفيذية.

جولة جزيرة أرمنت (1)

جولة جزيرة أرمنت (2)

جولة جزيرة أرمنت (3)

جولة جزيرة أرمنت (4)

جولة جزيرة أرمنت (5)

جولة جزيرة أرمنت (6)