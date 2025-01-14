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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفن جثمان طالب توفي إثر حادث تصادم

ارشيفية
ارشيفية
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تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة طالب إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و دراجة نارية، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثمان المتوفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي بمنطقة إمبابة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بدراجة نارية موتوسيكل نتج عن الحادث مصرع طالب قائد الدراجة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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