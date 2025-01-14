"سرقت مكان عملها".. تفاصيل إحالة خادمة التجمع إلى المحاكمة العاجلة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالتجمع الأول، للمحاكمة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة مع المتهمة ارتكابها الجريمة بعد مواجهتها بتفريغ الكاميرات، واعترفت المتهمة بسرقتها لمصوغات ذهبية من شقة مخدومتها، بغرض بيعها والإنفاق منها على متطلباتها.

تعود الواقعة عندما تم ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامها بسرقة (بعض المشغولات الذهبية) من داخل مسكن أحد الأشخاص، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، و أقرت بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائها سيئ النية (4 أشخاص) أمكن ضبطهم، وأقروا بقيامهم بصهر المشغولات الذهبية المشار إليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، و أخطرت النيابة باستكمال التحقيقات.

