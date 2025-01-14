محافظ المنوفية يصدر حركة محليات موسعة لرؤساء الوحدات المحلية

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حركة محليات موسعة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، شملت تكليف وفيق حسن عبدالسلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، وخالد إبراهيم النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، فتحي كمال شلبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، وحيد صلاح عبدربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، وسامى عبدالحميد سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.



كما تضمنت الحركة، تكليف هناء محمد متولى عقيلة رئيس حى غرب شبين الكوم للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، طارق عبده أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا للعمل رئيساً لحى غرب ، صفوت معوض بحيرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، عواطف حماد السيد طاحون رئيس حي شرق للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمدينة سرس الليان ، مروة زهران إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، وتصعيد كلاً من وليد سالم السيد أبو سالم نائب الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، محمد طلعت الزرقانى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم للعمل رئيساً لحى شرق، وتكليف فريد محمد فريد دراز رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان للعمل بالإشراف العام على وحدة متابعة تأشيرات السيد المحافظ بالمكتب الفني بديوان عام المحافظة.



يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على الارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري للنهوض بمنظومة العمل المحلى وسرعة إنجاز المهام والتواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة مع مشكلات المواطنين بما يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.