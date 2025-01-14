ضبط 592 كيلو مصنعات لحوم ودواجن فاسدة في السويس

تمكنت مديرية الطب البيطرى فى السويس ، اليوم الثلاثاء، من ضبط 592 كيلو جرام اجزاء الدواجن ودهن الماشيه ولحوم ومصنعات اللحوم واسماك غير صالحه للإستهلاك الآدمى فى عدد من المحلات التجارية فى احياء المحافظة الخمسة .

وأشار بيان إعلامى صادر من مديرية الطب البيطرى فى السويس، إلى أن الحملة جاءت في إطار الحفاظ على صحة و سلامة المواطنين وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة و اللواء محافظ السويس والدكتور رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف الحملات على محلات تداول اللحوم المختلفه وبتكليف من الدكتور حمدي سلام مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة السويس بالقيام بالعديد من الحملات على محلات تداول اللحوم.

وخرجت الحملة برئاسة الدكتور محسن كامل رئيس قسم التفتيش علي اللحوم بالمديرية واطباء ومأمورى الضبط القضائى بالقسم الدكتورة نشوى محمد والدكتورة شيماء شابون والدكتورة ايمان محمد بالمرور علي محلات تداول اللحوم المختلفة والاسماك .

وتم تحرير سبعة وعشرون محضرًا بذلك والعرض على النيابة العامة لاستكمال باقي الاجراءات القانونية.