تحرير 49 محضر مخالفات منشآت غذائية والتحفظ على 2.2 طن لبن فاسد ببني سويف

أعدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف تقريرا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بشأن قيام الطب الوقائي بالمديرية بتنفيذ حملات رقابةميدانية على 34 من المنشآت الغذائية بمركز سمسطا " قرية مازورا" ومدينة بني سويف شرق النيل ، أسفرت عن تحرير 49 محضرًا لعدم استيفاء الاشتراطات، وعدم وجود شهادات صحية سارية، علاوة على ضبط نحو 2.2 طن لبن غير صالح الاستهلاك وإعدام 70كجم أغذية منتهية الصلاحية وتالفة، فيما تم رصد 10منشآت تُدار بدون ترخيص وإخطار الوحدات المحلية لاتخاذ اللازم .

صحة بني سويف: تحرير 49 محاضر مخالفات منشآت غذائية والتحفظ على 2.2طن لبن غير صالح للاستهلاك

ويأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من: د.أمنية حسن مدير الطب الوقائي، د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، مسعد إبراهيم مراقب "أول اغذية بالمديرية"، ومفتشي الأغذية بسمسطا وبني سويف.