محافظ بني سويف يتابع سير أعمال امتحانات دبلوم المعهد الفني التمريض

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف سير امتحانات الصف الخامس للمعهد الفنى للتمريض، والتي بدأت منذ 11 يناير الجاري وتستمر حتى 22 من نفس الشهر، موجها باستمرار توفير وسائل الراحة والتسهيلات اللازمة، مع ضرورة رفع تقارير بأي معوقات قد تطرأ على سير الامتحانات أولا بأول.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح، مدير فرع للتأمين الصحي، وتضمن الإشارة إلى تفقد سير الامتحانات، حيث أدت طالبات الصف الخامس دبلوم المعهد الفنى للتمريض الامتحان في مادة "تمريض الأطفال " و"تمريض النساء والتوليد " يوم الثلاثاء من إجمالي 6 مواد مقررة على الصف الخامس للمعهد، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وإشراف الدكتورة فاتن عمارة، مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية.

وخلال تفقده لسير الامتحانات، تجول مدير التأمين داخل لجان الامتحانات وعددها 2 لجنة بإجمالي 29 طالبة، واطمأن على توافر كافة المتطلبات اللازمة لأداء الامتحانات في جو هادئ ومنتظم يساعد الطلبة في تحقيق المرجو منهم من تفوق وتميز، مستفسرا من الطالبات عما إذا كانت هناك أية عوائق أو مشكلات تواجه سير الامتحانات، مشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك في حضور الدكتورة نرمين محمد نجيب مدير المستشفى، الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب، فاطمة محمود مدير المعهد.

كما أكد فؤاد على توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتوفير الأجواء المناسبة وتذليل أي عقبات والمرور بصفة دورية لمتابعة سير الامتحانات ومتابعة انتظام أعمال ولجان الامتحانات وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب والمراقبين من حيث الإضاءة والتهوية الجيدة، وتوفير العناية الطبية اللازمة لجميع اللجان حيال أي مواقف أو حالات طارئة داخل اللجان التي تم تزويدها وتجهيزها بكافة احتياجاتها.