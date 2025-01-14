رصد أخطاء في الامتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي بالقليوبية والتعليم تحقق

شهد الامتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي العام لمادة الفلسفة السؤال الثالث نموذج ( أ ) بإدارة شبين القناطر لامتحانات النقل القليوبية، أخطاء حيث فوجئ الطلاب بإجابة السؤال متكررة، وجرى إبلاغ الإدارة من شكوى الطلاب إلى الإدارة التعليمة والتي أوصت بتوزيع درجات السؤال وتجري مديرية التربية والتعليم تحقيقا في هذا الأمر.

وكان قد أصدر مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قرارًا بإحالة المتسببين عن وضع امتحان اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية لاكتشاف وجود خطأ في السؤال الرابع نموذج ج الذي أداه الطلاب منذ أيام.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية انه يقوم بجولات ميدانية يومية وغرفة العمليات تعمل علي مدار الساعة تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بالحرصالدائم علي مصلحة الطلاب.

وفي ذات السياق قام اليوم مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بمتابعة لجان امتحانات النقل في مدارس ادارة بنها التعليمية، في إطار متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024، وقام بمتابعة سير الامتحانات بمدرسة 25 يناير، رافقه تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية.

وتابع سير الامتحانات في اللجان الامتحانية كما وجّه مدير تعليم القليوبية تعليماته بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والانضباط والهدوء داخل اللجان وعدم استخدام التليفون المحمول نهائيا داخل اللجان.

وأوضح مدير تعليم القليوبية إلى متابعة أعمال الامتحانات لحظة بلحظة منذ الصباح الباكر، والتواصل المستمر مع جميع الإدارات التعليمية، وذلك لتوفير كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب وتذليل كافة العقبات التي تواجه المدارس حسب الامكانات المتاحة.