افتتاح منفذ جديد.. بيع الخضراوات والفواكه التجزئة بسعر الجملة بسوق الجملة بـ6 أكتوبر

شهدت محافظة الجيزة، افتتاح منفذ جديد لتوفير الخضر والفاكهة التجزئة بسعر الجملة في اطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المنافذ السلعية، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء وتحت رعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المنفذ والذى يعرض خدماته يوميا بسوق الجملة بالسادس من أكتوبر يلبى إحتياجات المواطنين من الخضروات والفواكه التجزئة بنفس سعر الجملة لرفع العبء عن كاهل المواطنين حيث تتراوح نسب التخفيض به ما بين ١٥ إلى ٢٠ % عن سعر الأسواق العامة.

وأضاف المحافظ إلى أنه روعى توفير المحاصيل الموسمية والتى تشهد إقبال من المواطنين بكميات تكفى الطلب المتزايد عليها.

وشدد محافظ الجيزة على رئيس جهاز سوق الجملة بضرورة المتابعة الدورية لضمان إنتظام العمل بالسوق وتوافر المعروض من السلع بصورة مستمرة .