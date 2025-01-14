صعود جماعى لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة، بصورة جماعية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 17.9 مليار جنيه، مدعوما بمشتريات المستثمرين العرب، ليسجل في الختام 2,144 تريليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.44%، ليغلق عند مستوى 28,967.09 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 1.06%، ليغلق عند مستوى 3,039.57 نقطة.

كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.19%، ليغلق عند مستوى 8,011.58 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.22%، ليغلق عند مستوى 11,036.55 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EGX TR" بنسبة 1.46%، ليغلق عند مستوى 12,745.09 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 1.39% ليغلق عند 35,968.79 نقطة، كما صعد مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.34%، ليغلق عند مستوى 6,385.86 نقطة.

تعاملات المستثمرين في البورصة اليوم

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصرببن والأجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 201.4 مليون جنيه، 124.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 326 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.7 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على مليار سهم، من 106 ألف صفقة منفذة.