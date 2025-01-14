تأجيل محاكمة عصابة السرقة بالإكراه في بولاق أبو العلا

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، محاكمة تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه لجلسة 2 فبراير المقبل.

ووجهت لهم النيابة تهم السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة بيضاء وقت إحالتهم الي الجنايات.

وبدأت الواقعة بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من عامل "يحمل جنسية إحدى الدول"مصاب بجرح سطحى بالذراع"، باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما محدثان إصابته المشار إليها حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة.