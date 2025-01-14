وزير الشؤون النيابية: لا يوجد معتقلون ذفي مصر والكل يحاكم أمام القاضي

نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وجود أي معتقلين في مصر، قائلًا: هناك متهمين يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

جاءت هذه التصريحات بناءً على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، في شأن وجود معتقلين أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد وزير الشؤون النيابية، أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ، قائلًا: ومن حسن الأمر في الجمهورية الجديدة، أن حالة الطوارئ غير مطبقة، وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي، والذي يحكم في الجرائم المنصوص عليها في القانون المصري.