فيديو| بالأغاني الوطنية والدموع.. جمال سليمان في أحضان الأهل بسوريا بعد غياب

أعرب النجم جمال سليمان عن سعادته بعودته إلى وطنه سوريا بعد غياب طويل ابتعد فيه عن بلاده دون ارادته.

وقد نشر سليمان فور وصوله لسوريا صورا تضج بالفرح والدموع مع الاهل والاصحاب كما زار قبر والديه الذى فقدهما أثناء غيابه عن وطنه، كما زار جمال سليمان أيضاً مقهى "الروضة" بالشام، حيث استقبلته فرقة العراضة الشامية بالأغانى الوطنية واستقبله أصدقائه القدامى بالأحضان وسط سعادة كبيرة من الفنان السورى وانهمار دموع الفرحة.

يذكر ان جمال سليمان قد منع من دخول وطنه سوريا منذ خروجه منها عام 2011 حسب تصريحاته من قبل ولم يتمكن من العودة إليها بسبب نظام بشار الاسد واكثر شىء أصابه بالحزن والألم فى تلك السنوات وفاة والده ووالدته ولم يستطع توديعهما او حضور دفنهما أو عزائيهما".

https://www.instagram.com/reel/DEx420ZuQhZ/?igsh=MTBueHM1M2h2bGRoaw==