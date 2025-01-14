تأجيل نظر استئناف حبس المتهم بقتل شقيقة زوجته في عابدين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، استئناف المتهم بالشروع في قتل زوجته وقتل شقيقتها بسبب شكه في سلوكها، الي جلسة 7 فبراير المقبل.

كانت محكمة جنايات عابدين قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقا ضد المتهم، في قتل شقيقة زوجته والشروع في قتل الأولى.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بتواجد أحد الأشخاص ممسكا بيده سلاح أبيض "سكين" وفي حالة هياج أمام أحد العقارات بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص أمكن السيطرة عليه وضبطه، وتبين أنه "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، وتبين أنه نظرا لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته (مالكة مطعم "تحمل ذات الجنسية" - مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم) حضر لمحل عملها وأثناء معاتبتها حدثت بينهما مشادة كلامية تدخلت على إثرها شقيقتها "تحمل ذات الجنسية" تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليهما باستخدام السلاح المضبوط بحوزته مُحدثًا إصابتهما، والتي أودت بحياة شقيقة زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.