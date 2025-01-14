مد أجل الحكم على متهمي داعش كرداسة

قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى، مد اجل الحكم علي 4 متهمين بخلية داعش كرداسة وذلك علي خلفيه اتهامهم بالانضمام لجماعه إرهابية، لجلسة ٨ فبراير.

عُقدت الجلسه برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية تدعو إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة و الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.