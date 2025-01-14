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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مد أجل الحكم على متهمي داعش كرداسة

المستشار حماده الصاوى
المستشار حماده الصاوى
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قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى، مد اجل الحكم   علي  4 متهمين بخلية داعش كرداسة وذلك علي خلفيه اتهامهم بالانضمام لجماعه إرهابية، لجلسة ٨ فبراير.

عُقدت الجلسه برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية تدعو إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة و الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

محكمة الجنايات المستشار حماده الصاوي داعش كرداسه