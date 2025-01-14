الحرية: مصر تلعب دورا محوريا تجاه القضية الفلسطينية

ثمن حزب الحرية المصري، جهود الدولة المصرية وما تقوم به اتجاه القضية الفلسطينية، ومساعيها لوقف إطلاق النار وإبرام اتفاق التهدئة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل إلى نقاط محددة لتطبيقه، مؤكدًا أن مصر تلعب دور محوري وهام، تجاه القضية الفلسطينية، فقد استضافت جولات مكثفة من المحادثات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التهدئة.

وقال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، إن الجهود الدبلوماسية للدولة المصرية نجحت منذ لحظات العدوان الأولى فى مواجهة الاداعاءات الاسرائيلية، والعمل على حشد المجتمع الدولي نحو التضمامن والدفاع عن حق المدنيين الأبرياء، فمصر هي الحارس الأكبر لحقوق اشعب الفلسطيني، مضيفًا أن الاتفاقات الجارية لوقف إطلاق النار على غزة خطوة هامة بمثابة بارقة أمل نحو استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف "مهني"، أن مصر تولي أهمية كبرى للقضية الفلسطينية فهي تعتبرها من ركائز أمنها القومي، وهو ما يتجسد في سياسة مصر الخارجية التي تعمل بشكل ثابت وراسخ، وتنتهج فيها التوازن والاحترام المتبادل وتحترم الالتزامات المتقابلة، مؤكدًا أن ماقف مصر عبر تاريخها ثابتة من أجل تحقيق حل عادل وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ودعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود 1967 مع القدس الشرقية كعاصمة لها.

وأشار إلى أن نجاح المبادرات والاتفاقيات بشأن الهدنة، يعكس الجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسي، مؤكدًا على أهمية دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية وجهودها في المفاوضات لوقف إطلاق النار من أجل الوصول إلى حلول للأزمة ووقف نزيف الدماء في قطاع غزة.