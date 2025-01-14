وزير الخارجية: يجب وقف إطلاق النار في غزة ووقف التصعيد في المنطقة

أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة وأن يتوقف التصعيد في المنطقة، متابعا “نقدم تسهيلات للمستثمرين من لوكسمبورج لزيادة أنشطتهم في مصر”.

وأضاف وزير الخارجية في مؤتمر صحفي عرضته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، ان الاقتصاد المصري يشهد إصلاحات هائلة انعكست على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي، متابعا “نتطلع لاستفادة أوروبا من قدراتنا في مجال الطاقة النظيفة”.

واشار وزير الخارجية الى انه سيتم قريبا توقيع اتفاقيتين مع لوكسمبورج حول خدمات الشحن الجوي والازدواج الضريبي.