الأقصر السينمائي يدعم 5 مشاريع تسجيلية طويلة

وقعت المخرجة عزة الحسيني، مديرة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ومؤسسة صندوق اتصال لدعم الأفلام، مع 5 فائزات صانعات أفلام مصرية لجوائز تفوق 850 ألف جنيه لدعم الإنتاج وما بعد الإنتاج. وذلك لانتاج أفلام تسجيلية طويلة من مصر بدعم من الشركاء.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام تحت شعار "السينما الأفريقية قمر 14"، والمهرجان يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير، والمهرجان تقيمه، وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والآثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة كيميت للمعرفة، ونقابة المهن السينمائية.

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