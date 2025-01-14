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الثلاثاء 14 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الأقصر السينمائي يدعم 5 مشاريع تسجيلية طويلة

مهرجان الأقصر للسينما
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
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وقعت المخرجة عزة الحسيني، مديرة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ومؤسسة صندوق اتصال لدعم الأفلام، مع 5 فائزات صانعات أفلام مصرية لجوائز تفوق 850 ألف جنيه لدعم الإنتاج وما بعد الإنتاج. وذلك لانتاج أفلام تسجيلية طويلة من مصر بدعم من الشركاء.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام تحت شعار "السينما الأفريقية قمر 14"، والمهرجان يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير، والمهرجان تقيمه، وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والآثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة كيميت للمعرفة، ونقابة المهن السينمائية.

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عزة الحسيني مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية