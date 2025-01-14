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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار جديد من النيابة ضد عصابة سرقة البضائع من صناديق السيارات بمدينة بدر

عصابة سرقة البضائع
عصابة سرقة البضائع من صناديق السيارات بمدينة بدر
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أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المنتجات الغذائية والبضائع من داخل صناديق السيارات النقل بدائرة قسم شرطة بدر، للمحاكمة.

وتعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب جرائم سرقة المنتجات الغذائية والبضائع من داخل صناديق السيارات النقل بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم (بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، الأدوات المستخدمة فى السرقة)، واعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، لدى عميلهم سيئ النية (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
 

النيابة مدينة بدر نيابة الشروق وبدر تشكيل عصابي