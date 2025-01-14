إحالة خادمة أجنبية للمحاكمة لاتهامها بسرقة ذهب وملابس من شقة في الزيتون

أمرت جهات التحقيق، بإحالة خادمة أجنبية لسرقتها ذهب وملابس من داخل شقة بالزيتون، للمحاكمة فيما هو منسوب إليها من اتهامات.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة الزيتون، لقيامها بسرقة (بعض المشغولات الذهبية والملابس) من داخل شقة سكنية "محل عملها"، وبحوزتها (جزء من المشغولات الذهبية المستولى عليها - مبلغ مالى" من متحصلات بيع بعض المشغولات الذهبية" – كمية من الملابس)، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادها ضبط باقى المسروقات المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.