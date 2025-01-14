بعد الرحيل.. بيرسي تاو يوجه رسالة لجماهير الأهلي

وجه الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي السابق والمنضم حديثًا لصفوف قطر القطري، رسالة شكر لجماهير النادي الأهلي على الفترة التي قضاها في القلعة الحمراء.

وأعلن نادي قطر القطري التعاقد مع بيرسي تاو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد رحيل اللاعب عن النادي الأهلي.

ونشر بيرسي تاو بيانًا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: أعزائي جمهور الأهلي منذ اليوم الأول وأنا هنا لصناعة التاريخ وسويًا قد صنعنا ذلك.. أحبائي لقد كنتم منزلي والهامي لسنوات أنا كنت معكم، سويا صنعنا ذكريات عظيمة لا تنسي.. سويًا تمكنا من الفوز بـ 12 لقب رائعين.. أنا حقا سعيد لتحقيق كل هذه الإنجازات معكم بدون ما أبخل بذرة عرق واحدة.

وأضاف: كل انتصار تم صناعته عن طريق مساندتكم بالتأكيد وعن طريق رؤية الابتسام على وجوهكم وتشجيعكم وشغفكم وحبكم، لقد كان ذلك هو الدافع وراء كل دقيقة في الملعب.

تابع: المغادرة ليست سهلة على الإطلاق ولكنني أحمل معي حاليًا ذكريات السعادة والانتصار لتمثيل نادي القرن وأجيال من اللاعبين العظماء.. جزيل الشكر لرئيس النادي، محمود الخطيب، والإدارة والمدربين وللمشجعين العظماء، هذا ليس وداعًا ولكن سأراكم مجددًا.. شكرًا للأبد".