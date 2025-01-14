أبو ريدة يفتتح دورة المسار السريع لمدربي المستقبل

افتتح المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، دورة المسار السريع التدريبية الأولى، التي تنظمها إدارة المدربين برئاسة الدكتور جمال محمد علي.

يأتي ذلك في إطار حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على تأهيل المدربين المصريين علميًا وفنيًا، للاستفادة من قدراتهم مستقبلا في مجال تدريب الأندية والمنتخبات.

حضر الافتتاح الكابتن علاء نبيل الذي راجع مع اللجنة الفنية بالاتحاد المحتوى الدراسي للدورة بعد اعتماده من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لتوفير أقصى استفادة عملية ونظرية للدارسين قبل اجتياز الاختبارات النظرية والعملية والحصول على الرخصة B.

ويشارك في الدورة 31 مدربًا ومدربة معظمهم من خريجي مدرسة المنتخبات الوطنية كلاعبين دوليين سابقين في المراحل السنية المختلفة، وتستمر الدورة لمدة تزيد على 280 ساعة دراسية، تم توزيعها على مدار ستة أشهر بواقع أسبوع شهريًا ما بين الملاعب وقاعات الدراسة، ويحاضر فيها نخبة من المدربين والأكاديميين الممتازين.

وأبدى المهندس هاني أبو ريدة سعادته بهذه الدورة، التي تقام لأول مرة في مصر والمشاركين فيها، والذين وصفهم بأنهم أولاده من قطاع المنتخبات الوطنية سابقًا، مؤكدًا حرص اتحاد الكرة على إعداد جيل جديد من المدربين المؤهلين علميًا لقيادة الأندية والمنتخبات الوطنية مستقبلا.

وأضاف أبو ريدة، أن الاتحاد الإفريقي استجاب لطلب الاتحاد المصري لزيادة عدد الساعات الدراسية بعد مراجعة المحتوى الدراسي من قبل اللجنة الفنية بكل قاماتها وخبراتها، ومعهم علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين، مشيرًا إلى ضرورة استغلال هذه الفرصة من قبل الدارسين، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق خلال المرحلة المقبلة.

ويشارك في الدورة المدربون أحمد رؤوف، أحمد صديق، أحمد عيد عبد الملك، أحمد فوزى، أمير عبد الحميد، أيمن عبدالعزيز، أحمد بكرى، أحمد حسن مكى، أحمد عبدالفتاح، أحمد رمضان جاد، أمير عزمى مجاهد، آية عبد الهادي، حازم إمام الصغير، حسام حسن عبدالله، حسام عاشور، حسن الشامي، رامى عادل، شريف أشرف، شهاب الدين أحمد، صلاح عاشور، صلاح أمين، عاصم صلاح، عبدالسلام نجاح، عمرو الحلوانى، محمد عبدالمنصف، محمد ناجي جدو، محمود فتح الله، محمود توبة، محمود محمود، مصطفى شبيطة، ومؤمن زكريا عباس.