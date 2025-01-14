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الثلاثاء 14 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي ينهي إجراءات سفر رضا سليم إلى النمسا للخضوع لعملية غضروف الركبة

رضا سليم لاعب الأهلي
رضا سليم لاعب الأهلي
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يسابق الجهاز الإداري والطبي للنادي الأهلي الزمن لإنهاء الإجراءات الخاصة بسفر المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى النمسا خلال الايام المقبلة.

وقرر مسئولو النادي الأهلي سفر رضا سليم إلى النمسا من أجل إجراء جراحة الغضروف الخارجي للركبة اليسرى بعد إصابة اللاعب الأخيرة. 

وتعرض رضا سليم للإصابة خلال مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي اقيمت في القاهرة وحقق فيها الأهلي الفوز بسداسية مقابل هدف.

مدة غياب رضا سليم

أعلن الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله أن الفحوصات التي خضع لها رضا سليم أثبتت إصابته بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى.

واضاف طبيب الأهلي أن اللاعب سيغيب لفترة لن تقل عن 4 شهور عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية.

رفع اسم رضا سليم من قائمة الفريق

وقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر رفع اسم رضا سليم لاعب الفريق من القائمة في ظل تأكد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

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