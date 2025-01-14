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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 5 أطنان ملح خشن مجهول المصدر داخل معمل ألبان بالشرقية

ملح مجهول المصدر
ملح مجهول المصدر
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شنت مديرية تموين الشرقية حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة أسفرت عن ضبط 5 طن ملح أبيض خشن بدون فواتير بمعمل ألبان وتم تحرير محضر برقم 30 جنح مشتول السوق.

كما تحرر 6 محاضر ضد أصحاب محلات جزارة ومحال البقالة لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض ولعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن أسعار.

ومن جانبه، كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

الأنشطة التجارية الجهات الرقابية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بدون فواتير بتكثيف الحملات