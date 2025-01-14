خبير: خسائر إسرائيل في حرب غزة انعكست على مرونة المفاوضات مع حماس

قال الدكتور سعيد شاهين، أستاذ الإعلام بجامعة الخليل، إنّه منذ بداية الحرب على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وهناك جهود تُبذل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، موضحًا أنّ الأمور نضجت أكثر من السابق وهناك أمل في التفاوض بين حماس وإسرائيل.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك الكثير من العوامل التي أدت إلى مرونة إسرائيل في القبول بالصفقة، أهمها قرار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بضرورة وقف الحرب وأنه لا يريد استمرارها مع توليه الحكم ووصوله إلى البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن هناك عوامل أخرى داخل قطاع غزة فرضت على حركة حماس تقديم مزيد من المرونة بفعل آلة الحرب الإسرائيلية والخسائر الفادحة بين المدنيين الفلسطينيين.

وتابع، «قتل المدنيين أثر بشكل كبير على موقف حركة حماس، إلى جانب أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصبحت تتكبد الكثير من الخسائر الفادحة وخاصة في الأسابيع الأخيرة، إذ إن هناك تصاعد في وتيرة العمليات العسكرية والكمائن التي أدت إلى مقتل عشرات الجنود الإسرائيليين، ما رفع من فاتورة هذه الحرب بالنسبة للمحتل الإسرائيلي».