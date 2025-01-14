تجديد حبس عصابة سرقت 109 "خراطيش سجائر" من داخل كشك بمدينة نصر

جدد قاضي المعارضات، حبس عصابة سرقت 109 خراطيش سجائر من داخل كشك في مدينة نصر، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت مباحث القاهرة في ضبط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص)؛ لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى – كمية من السجائر مختلفة الأنواع - هاتف محمول) من أحد المحال الأكشاك بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزتهم (السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - الهاتف المحمول المستولى عليه – فرد خرطوش – 3 سلاح أبيض – مبلغ مالى "متحصلات واقعة السرقة").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلان سيئا النية "تم ضبطهما".

وتم بإرشادهما ضبط (109 خراطيش سجائر مختلفة الأنواع "المستولى عليها").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.