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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس أزهرية الغربية يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول

جانب من الجوله
جانب من الجوله
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تفقد الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، سير امتحانات التيرم الأول التي انطلقت اليوم الثلاثاء، لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية، بمعاهد منطقة الغربية الأزهرية، وذلك بلجان بمعهد فتيات المحلة الكبري، ومعهد فتيات الحسين بالعلو، ولجان بنين سجين وفتيات قطور.

وقد اطمأن رئيس المنطقة، على انتظام أعمال الامتحانات والتزام الطلاب باللجان، ومستوي الأسئلة بالنسبة للطلاب،موجهًا بتوفير كافة سبل الراحة، مؤكدًا على رؤساء اللجان ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات والصادرة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات بالمنطقة.

يذكر أنه أدى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في مادة "القرآن الكريم"، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي "الفقه" و"اللغة العربية"ورقة اولى، ويبلغ عدد طلاب الشهادة الابتدائية ١٤٠٠٠ طالب، وطلاب الشهادة الإعدادية ١٣٠٠٠ طالب، ملحقين على ١٦٩ لجنة على مستوي المنطقة.

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الابتدائية والاعدادية أعمال الامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الشيخ عبداللطيف حسن طلحة