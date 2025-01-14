محافظ الشرقية يشيد بجهود مركز ومدينة بلبيس خلال عام 2024

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس خلال عام 2024 م في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة لكسب ثقه المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

حيث قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس خلال عام 2024 بتكثيف الجهود المبذولة على كافة المستويات لتحسين جودة الخدمات المؤداه للمواطنين، وقد تم شن حملات حملات مكثفة لإزالة الإشغالات بواقع 1427 حملة بنطاق رئاسة المركز، وتم تحرير 1914محضر إشغالات، وإزالة تاندات صاج وأكشاك مخالفة غير مرخصة بعدد 964 كشك.

وتم شن حملات لرفع الإعلانات المخالفة حيث تم شن41 حملة لإزالة الإعلانات، كما تم ترخيص 3455 رخصة للإعلانات، وتحرير 91 محضر وإزالة 420 إعلان غير مرخص خلال العام.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالرد على شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بإجمالي 1537 شكوي وتم الرد على 1488 بنسبة إنجاز 96.81% وجاري إنهاء باقي الشكاوي لتصل إلى نسبة 100 % .

وخلال الموجة الــ 23 تم تنفيذ 54 حالة مباني على مساحة 112644 متر مربع أملاك دولة و5 حالة بمساحة 230 بري شرق و13 حالة بمساحة 514 بصرف بلبيس و9 حالات بمساحة 714 تتبع ري غرب.

وخلال الموجة الـ24 تم تنفيذ 6 حالة مباني أملاك دولة على مساحة 30825 متر مربع و8 حالات بمساحه 754 تتبع ري شرق و7 حالات بمساحة 348 تتبع صرف أبو حماد و3 حالات بمساحة 215 تتبع صرق بلبيس وحالة1 بمساحة 410 تتبع الإصلاح الزراعي و47 حالة بمساحة 6128 تتبع حماية الأراضي و6 بمساحه 1255,5 تتبع ري غرب.

وبلغ إجمالي معاملات المركز التكنولوجي برئاسة مركز ومدينة بلبيس 36660، واستلام طلبات علي قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 بإجمالي 16263 طلب تصالح، وتم تقديم على 6208 طلب شهادة بيانات، وتم استخراج 1178نموذج رقم 7 تقسيط و 1617نموذج رقم 7 مؤقت وتم استخراج نموذج 8، وتم استخراج 963نموذج 8 معدل، و100 قانون جديد و139 استكمال.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بتكثيف العمل على ثلاث ورديات، وتم رفع نحو 247 طن قمامة ومخلفات صلبة يوميًا بإجمالي 622440 طن على مدار العام.