البنك المركزي يسحب 680.3 مليار جنيه سيولة عبر عطاء السوق المفتوحة

قام البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، بسحب سيولة بقيمة 680.3 مليار جنيه من 30 بنكًا عبر عطاء السوق المفتوحة بفائدة بلغت 27.7%، يأتي هذا الإجراء في أعقاب القرار الأخير للبنك المركزي بتعديل سياسات قبول العطاءات.

وكان البنك قد سحب سيولة بقيمة 1.145 تريليون جنيه من 27 بنكًا خلال العطاء الأسبوعي السابق.

وفي إطار جهوده لتحسين إدارة فائض السيولة وتعزيز كفاءة السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي في وقت سابق عن تعليمات جديدة لتنظيم العمليات الرئيسية لربط الودائع. تضمنت هذه التعليمات إجراء العطاءات بأسلوب "قبول جميع العطاءات المقدمة" (Full Allotment)، بدلًا من أسلوب "التخصيص" الذي كان معمولًا به سابقًا.

ووفقًا لهذه التعديلات، سيتم الإعلان عن حجم العمليات مسبقًا، مع قبول العطاءات وفق نسبة العطاء المقدم مقارنةً بإجمالي العطاءات المقدمة، وذلك باستخدام سعر العملية الرئيسية. يُذكر أن هذه السياسة الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 23 أبريل 2024، مع نشر نتائج كل عملية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وأكد البنك المركزي استمرار إدارته للسيولة بما يحقق التوازن المطلوب، مع الالتزام بالحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة في سوق الإنتربنك حول سعر العملية الرئيسة "الكوريدور".

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي.