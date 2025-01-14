ارتفاع أسعار الذهب في مصر متأثرا بصعوده عالميا

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم الثلاثاء عند الافتتاح وذلك بعد التراجع الذي شهده خلال جلسة الأمس، يأتي هذا في ظل تتبع الذهب العالمي لحركة سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى كون تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يقلل من فرص صعود الذهب.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم عند المستوى 3765 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3760 جنيها للجرام، وكان قد انخفض يوم أمس بمقدار 40 جنيه ليغلق عند المستوى 3750 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3790 جنيه للجرام.

وساعد ارتفاع سعر الذهب العالمي اليوم أن يعوض الذهب المحلي جزء من خسائره يوم أمس في محاولة لتكوين قاعدة سعرية فوق المستوى 3750 جنيه للجرام الذي أوقف الهبوط يوم أمس ليستخدمها للارتداد لأعلى.

من جهة أخرى يستمر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في التراجع التدريجي في البنوك الرسمية الأمر الذي يقلل من دعم أسعار الذهب المحلي الذي يتم تسعيره باستخدام سعر صرف الدولار.

وبالرغم من استقرار حركة سعر الذهب المحلي خلال الفترة الحالية إلا أن الحذر لا يزال متواجد في الأسواق بسبب تضارب التوقعات بشأن مستقبل سعر الصرف في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

من جهة أخرى، لم يتلقى سوق الذهب دعم من انتقال السيولة النقدية من الشهادات البنكية التي تم استحقاقها منذ بداية يناير، منذ كون معظم السيولة تم إعادة استثمارها في الشهادات، وبالتالي استمر الذهب في تحركات بدون تأثيرات خارجية ليظل اعتماده على حركة سعر الذهب العالمي.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم بعد أن شهاد انخفاض كبير يوم أمس، ويجد الذهب الدعم من عدم اليقين في الأسواق بشأن السياسات التي قد يطبقها الرئيس المنتخب دونالد ترامب فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، كما تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكي هذا الأسبوع.

ويحاول سعر الذهب المحلي الارتفاع خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد الانخفاض الذي سجله يوم أمس، في ظل تتبعه لحركة سعر الذهب العالمي، ولكن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الذهب يقلل من فرص مكاسب الذهب المحلي.

ويستمر سعر الذهب العالمي في محاولة تجميع الزخم الكافي لاختراق منطقة المستوى 2690 دولار للأونصة التي تحتوي على خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، وفي حال استطاع ذلك يفتح الباب أمام المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.

السعر المحلي:

تراجع سعر الذهب المحلي عيار 21 يوم أمس إلى المستوى 3750 جنيه للجرام ليعمل هذا المستوى كدعم للسعر ويوقف الهبوط، ليرتد اليوم لأعلى في محاولة لتكوين قاعدة فوق هذا المستوى ليعود إلى الارتفاع مجددًا.