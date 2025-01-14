إطلاق أول أغنية وفيلم قصير خيالي بتقنية الذكاء الاصطناعي| فيديو

أصدرت مغنية الأوبرا الأردنية والحائزة على جوائز عالمية، زينة برهوم، الأغنية والفيلم الموسيقي القصير المدمج بالذكاء الاصطناعي ولأول مرة عالميًا بعنوان "البتراء".

كتبت زينة سيناريو القصة الخيالية التي أخرجتها من بطولة شخصية الأميرة بتراء الوهمية وشخصيات مستوحاة من شخصيات حقيقية من التاريخ النبطي منهم الأمير ماليكوس والملك أريتاس والملكة شقيلة، يجسدها ممثلون أردنيون حقيقيون في مشاهد مختلفة تم تصويرها في البتراء.

وتم إنتاج لقطات فيديو الفيلم بالذكاء الاصطناعي من قبل زينة وصانع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، الكوري سيونجسيك شين، واللقطات الفوتوغرافية لمشاهد الفيلم تم تصويرها من قبل محمد نور شاهين "البتراء" ببطولة: زينة برهوم في دور الأميرة بترا، يزن منذر عبيدات في دور الأمير مالكوس، عنود زهران في دور الملكة شقيلة، ممدوح العسلي في دور الملك اريتاس، هاشم أبو سالم في دور الرسول الملكي، فابيو بونوكور في دور الراهب / م، محمد حلايقة في دور مساعد الراهب، بدول البتراء في دور القرويون.

عملت زينة على تنفيذ المشروع بناءً على أبحاث مكثفة بالتعاون مع فريق من العلماء والمؤرخين الأردنيين والمراجع المتحفية بما في ذلك متحف الأردن ومتحف البتراء بالإضافة إلى المراجع التاريخية المستمدة من كتب مكتبة دائرة الآثار ودكتور اللغة الآرامية الدكتور شوقي تاليا في أمريكا للأمثال الآرامية المستخدمة في كلمات الأغنية والتي تعتبر الموسيقى التصويرية الرسمية للفيلم.

وجاءت موسيقى وكلمات أغنية "بترا" من تأليف زينة، حيث قام المنتج الموسيقي الأردني يوسف بلتاجي بإنتاج الأغنية وتوزيعها مع زينة، بمشاركة جوقة ينبوع المحبة وعازف الكمان رحيم الخطيب.

وبدأت بكتابة الكلمات والموسيقى وتصميم الأزياء وتنفيذ نماذجها الأولية مع مصممة الأزياء التراثية الأردنية انتصار الفرخ بناءً على كتيب صممته زينة للمشروع، في يناير 2022 بعد بحث مكثف وحضور محاضرات عبر الإنترنت حول التاريخ واللغة النبطية.