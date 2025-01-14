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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في واقعة حريق مصنع بمدينة بدر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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فتحت نيابة الشروق وبدر تحقيقات موسعة في واقعة نشوب حريق داخل مصنع للصناعات الغذائية بمنطقة الروبيكي بدائرة قسم شرطة بدر، والذي أسفر عن إصابة 7 أشخاص بحالات اختناق.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة،  كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لحصر الخسائر الناجمة عن اندلاع الحريق وكشف الأسباب النهائية التى أدت إلى نشوب النيران فى المكان.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من داخل مصنع   للصناعات الغذائية بمنطقة الروبيكي، مدينة بدر.

علي الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء الي مكان البلاغ وقامت قوات الاطفاء بمحاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد الى المجاورات واخلاء المصنع من العمال.

تبين نشوب الحريق بالمصنع المكون من 3 طوابق، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي نتج عنه إصابة 7  أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج ويعمل رجال الإطفاء علي التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما يقوم رجال المباحث بسماع اقوال الشهود وإجراء التحريات لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

الاجهزة الامنية بالقاهرة نشوب حريق داخل مصنع للصناعات منطقة الروبيكى