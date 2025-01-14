سعر الذهب يرتفع مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعًا خلال تداولات، اليوم الثلاثاء، بدعم من حالة عدم اليقين المحيطة بخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السياسية، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية التي ستقدم المزيد من الوضوح بشأن مسار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2675 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2664 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2669 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

ويأتي ارتفاع سعر الذهب اليوم عقب انخفاض أمس بنسبة 1% أعاد الذهب إلى المستوى 2656 دولارًا للأونصة، ولكن تظل فرص الصعود هي الأكبر خاصة في حال استطاع السعر تخطي منطقة المستوى 2690 دولار للأونصة.

وبحسب جولد بيليون فإن الذهب يحصل على الدعم خلال الفترة الحالية بشكل أساسي من المخاوف وعدم اليقين بشأن السياسات القادمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته الجديدة، فقد أفادت تقارير بأن فريق ترامب يعد خطة لفرض تدريجي للرسوم الجمركية التجارية في الأشهر المقبلة، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كان ترامب سينفذ خطته بمجرد بدء فترة ولايته الثانية في 20 يناير أم لا.

وتتضمن الخطة زيادات في الرسوم الجمركية تتراوح بين 2% و5% كل شهر، بهدف منع الارتفاع المفاجئ في التضخم بسبب الرسوم الجمركية.

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات منذ اليوم الأول من رئاسته، حيث كانت الرسوم الجمركية التي وعد بها بنسبة 60% على الصين هي أكبر نقطة قلق في الأسواق.

وقد دفعت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية التي قد يفرضها ترامب بعض الطلب على الملاذ الآمن للذهب، ولكن تم تعويض هذا إلى حد كبير بالمخاوف من أن الرسوم الجمركية ستؤثر على التضخم مما سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

من جهة أخرى ينصب الاهتمام هذا الأسبوع بشكل مباشر على بيانات التضخم الأمريكية، حيث يصدر مؤشر أسعار المنتجين في وقت لاحق من اليوم وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء لتقدم المزيد من الرؤى حول الاقتصاد ومسار سياسة ابنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2025، ومن المقرر أيضًا أن يتحدث العديد من أعضاء ابنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يمنح التضخم الثابت والقوة في سوق العمل المزيد من المساحة للبنك الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة وهو الاتجاه الذي يعد سلبي للأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب والمعادن الأخرى.

كما تسببت توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ في وضع الدولار عند أعلى مستوى له في أكثر من عامين هذا الأسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما زاد من الضغوط على أسعار الذهب.

إذا حدث وشاهدنا أرقام التضخم أضعف من التوقعات هذا الأسبوع، فمن المرجح أن نرى الدولار الأمريكي تحت ضغوط البيع مما قد يعزز الذهب مع انخفاض تكلفة شرائه.

وكان قد أعلن مجلس الذهب العالمي عن تزايد التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 10 يناير 2025 بمقدار 6 طن بقيادة تزايد التدفقات في صناديق استثمار أمريكا الشمالية بمقدار 7 طن، وذلك بعد أن كانت التدفقات منخفضة الأسبوع السابق بمقدار – 3.2 طن ذهب.