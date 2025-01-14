روسيا تطور جهازا لقياس المسافة إلى القمر بدقة فائقة

أعلن فيكتور سادوفنيتشي، رئيس جامعة موسكو عن تركيب جهاز ليزر متطور لقياس المسافة إلى القمر بدقة تقل عن 1 ملليمتر.

وقال رئيس جامعة موسكو، إن هذا الجهاز سيثبت في مرصد الجبال القوقازية التابع للمعهد الفلكي بجامعة موسكو في جمهورية قراتشاي-تشيركيسيا، وفقا لما نشرته مجلة تاس.

وأشار سادوفنيتشي خلال احتفالية الذكرى الـ 270 لتأسيس الجامعة إلى أن المرصد القوقازي يعد مركزًا علميًا متقدمًا بفضل تجهيزاته الفريدة.

وأضاف، أن الجهاز الجديد سيسمح بقياس المسافة إلى القمر بدقة غير مسبوقة، مما يفتح آفاقًا لحل قضايا علمية هامة تتعلق بنظرية حركة القمر وفيزياء الجاذبية.

وكان قد بدأ بناء المرصد في عام 2006 على جبل شاتجتماز بالقرب من كيسلوفودسك حيث تتميز المنطقة بسماء صافية ليلًا لمدة نصف العام تقريبًا وهو عامل حاسم للرصد الفلكي وقد تم افتتاح المرصد رسميًا في عام 2014.