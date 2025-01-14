إحالة 4 أشخاص بتهمة سرقة مواد بترولية في القطامية للمحاكمة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة 4 أشخاص لقيامهم بسرقة مواد بترولية من أحد خطوط أنابيب البترول بدائرة قسم شرطة القطامية، للمحاكمة فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيام عدد من الأشخاص بالتردد على الظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة القطامية مُستخدمين سيارة نقل بمقطورة "محمل عليها كونتينر" لسرقة المواد البترولية من أحد خطوط أنابيب البترول.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة، وعثر بحوزتهم على (بندقية آلية وعدد من الطلقات- السيارة المستخدمة فى الواقعة "بدون لوحات معدنية" بداخلها 25 ألف لتر سولار - مجموعة من الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى).

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد الربح المادى والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.