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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

وفاة نجل الفنان رياض القصبجى الشهير بالشاويش عطية

فتحى القصبجى وماضى
فتحى القصبجى وماضى الدقن
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أعلن المستشار ماضى الدقن، نجل الفنان الراحل توفيق الدقن، وفاة فتحى القصبجى نجل الفنان رياض القصبجى اليوم الثلاثاء 14  يناير 
ونشر الدقن  صورته مع فتحى القصبجى على حسابه بموقع فيس بوك وكتب: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأخ والصديق فتحي رياض القصبجى، تغمد الله الفقيد الغالى بوافر الرحمة والمغفرة"
رياض القصبجي الشهير بالشاويش عطيه من مواليد 13 سبتمبر 1903  وعمل في بداية حياته العملية كمسري بالسكة الحديد، ونظراً لحبّه واهتمامه المبكر بالتمثيل انضم إلى فرقة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد، وأصبح عضوا بارزا بهذه الفرقة، ثم انضم لفرق مسرحية عديدة منها فرقة الهواة وفرقة أحمد الشامي وفرقة علي الكسار وفرقة جورج ودولت أبيض وأخيرا فرقة إسماعيل يس المسرحية

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Screenshot_٢٠٢٥٠١١٤_١٣٣٣٣١
وفاة فتحى القصبجى نجل رياض القصبجى الشاويش عطية