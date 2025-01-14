مجدي يعقوب يبتكر إنجازًا طبيًا سيغير مستقبل علاج أمراض القلب| فيديو

أعلن جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب عن ابتكار صمامات قلب طبيعية تتمتع بقدرة فريدة على النمو مدى الحياة، مما يمثل تحولًا كبيرًا في مجال علاج أمراض القلب، مشيرًا أنه قضى سنوات طويلة في دراسة صمامات القلب، وهذا الاكتشاف يشكل نقطة فارقة في معالجة أمراض الصمامات، التي تؤثر بشكل سلبي على حياة الملايين حول العالم.

وأضاف، أن الصمامات الجديدة قادرة على النمو مع الأطفال، مما يعني أنه في حالة إجراء عملية جراحية لهم، ولن يحتاجوا إلى عمليات إضافية مع مرور الوقت، حيث تتكيف الصمامات مع تطور أجسامهم.

وأشار يعقوب إلى أن التجارب المعملية على الصمامات أظهرت نتائج واعدة، حيث تم زرعها في أغنام، وأظهرت قدرة مذهلة على تجديد الخلايا وأداء وظائف الصمامات الطبيعية، لافتًا أن هذا الابتكار قد يصبح متاحًا للاستخدام البشري في غضون عام أو أكثر بقليل، بعد إجراء المزيد من الاختبارات السريرية اللازمة لضمان فعاليته وسلامته.

ووصف يعقوب هذا الاكتشاف بأنه "هدية للإنسانية"، حيث أن الصمامات لا تقتصر على أداء وظيفتها المعتادة، بل تساهم في تجديد الخلايا وتكوين خلايا وأعصاب جديدة داخل الجسم.

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