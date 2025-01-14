تفاصيل مصرع مسعف وسائق في حادث مروع بطريق الواحات

شهد طريق الواحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، حادث مروع لقي خلاله مسعف وسائق مصرعهما إثر انقلاب سيارة ملاكي عدة مرات، وتم نقل الجثمانين إلى المشرحة، وتولت النيابة التحقيق.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة بوجود حادث مروِّع على طريق الواحات.

خلال دقائق انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبيّن مصرع شخصين «سامح محمد» 44 عامًا، مسعف من محافظة الفيوم، و«مصطفى.أ» 38 عامًا، من محافظة أسوان.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من تحرياتها، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرّر محضر بالواقعة، فيما أُخطِرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

