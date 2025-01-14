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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نواف سلام: سنعمل على إعمار قرى الجنوب اللبناني وإعادة أهالينا إليه

نواف سلام
نواف سلام
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قال نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، إن حكومته ستعمل على تنفيذ أحكام اتفاق الطائف الذي لم ينفذ بعد وعلى سد ثغراته، مؤكدًا أن ذلك لن يتحقق دون العمل على وجود سلطة قضائية مستقلة ومؤسسات أمنية فاعلة بعدما عشنا في ظل إدارة غير فاعلة نخرها الفساد.

وأضاف نواف، خلال كلمة له عقب لقاءه الرئيس اللبناني الجديد العماد جوزيف عون، أن حكومته ستعمل على إعادة إعمار قرى الجنوب تمهيدًا لعودة اللبنانيين إليها، بالإضافة إلى إجراء تحقيقات شفافة فيما يتعلق بكارثة انفجار مرفأ بيروت.

وأشار إلى أن لبنان الذي سنعمل من أجله هو لبنان الذي سيحتضن أبناءه في كل مكان، على أن يعملون على رفعة شأن بلادهم، مضيفًا "لقد ضيعنا الكثير من الفرص لبناء دولة ذات سيادة مستقلة، ويكفينا ما مررنا به من أزمات، متابعًا "أنا لست من رموز الإقصاء وسأحرص على ألا يشعر مواطن واحد بغبن أو تهميش أو إبعاد".

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