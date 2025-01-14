ads
الثلاثاء 14 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفن جثماني عاملين لقيا مصرعيهما إثر سقوطهما في بالوعة صرف صحي بأكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت جهات التحقيق، بالتصريح بدفن جثماني عاملين لقيا مصرعيهما إثر سقوطهما داخل بالوعة صرف صحي بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.


وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بسقوط عاملين داخل بالوعة صرف صحي بمدينة 6 أكتوبر.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الدفاع المدني وتبين أنه أثناء قيام قيام عاملين بتنظيف بيارة صرف صحي استنشقا غاز سام مما تسبب في مصرعهما، جرى انتشال جثامين المتوفين و نقلهما إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

دفن جثماين بالوعة صرف صحي سقوطهما بالوعة صرف صحي بمدينة 6 أكتوبر غرفة عمليات النجدة