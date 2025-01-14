دفن جثماني عاملين لقيا مصرعيهما إثر سقوطهما في بالوعة صرف صحي بأكتوبر

أمرت جهات التحقيق، بالتصريح بدفن جثماني عاملين لقيا مصرعيهما إثر سقوطهما داخل بالوعة صرف صحي بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.



وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بسقوط عاملين داخل بالوعة صرف صحي بمدينة 6 أكتوبر.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الدفاع المدني وتبين أنه أثناء قيام قيام عاملين بتنظيف بيارة صرف صحي استنشقا غاز سام مما تسبب في مصرعهما، جرى انتشال جثامين المتوفين و نقلهما إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.