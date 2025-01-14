"عبدالناصر" يحتضن أول معرض - للكتب المجانية مع لقاء عن دور المقاهي الثقافية

يُفتتح بمركز جمال عبدالناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية يوم الخميس القادم ١٦ يناير في تمام الخامسة والنصف مساءً، المعرض المجاني للكتاب، والذي يُقام للمرة الأولى بالمركز، وذلك تحت عنوان ( كتابك…كتابي)، ويستمر على مدار ثلاث ايام عمل رسمية، يقوم بافتتاحه كلا من الإعلامي والشاعر الكبير احمد يحيي و الباحث والمؤرخ كامل رحومة اللذان سيقدمان بعد المعرض لقاء جديد ضمن لقاءات البيت الشهرية عن (دور المقاهي الثقافية) من خلال مناقشة كتاب الاستاذ كامل رحومة ( المقاهي الثقافية في العالم).

وذلك تماشياً مع استراتيجية وزارة الثقافة في نقل الثقافة والوصول بها لقطاع عريض من المستفيدين وتحقيقاً لمبدأ العدالة الثقافية من خلال تبنيها رؤية واضحة فيما يتعلق بأن تكون الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية وأساساً لقوة مصر الناعمة، على هامش لقاءات البيت الشهرية.

وفي بيان أصدره المركز أكد أن المعرض مجاني من خلاله يستطيع كل شخص محب للقراءة أن يحصل على كتابين وجدير بالذكر أن المعرض قائم على إهداءات مقدمة من عدد من المثقفين مخصوص لإقامة هذا المعرض بهدف جعل فعل القراءة عادة حياتية يومية متمنين ان تكون تجربة المعرض تجربة معممة في جميع الأوساط الثقافية وتتعدد صورها.

وأكد البيان أن بعد افتتاح المعرض، يستأنف برنامج المركز مع لقاء جديد من لقاءات البيت الشهرية عن دور المقاهي الثقافي وتأثيره في الحركة الثقافية

ومن خلال اللقاء سيتم التطرق إلى الأدوار المختلفة التي لعبتها المقاهي الثقافية على مدار الحركة الثقافية المصرية ويجدر الاشارة إلى أن للمقاهي دور هام ليس فقط في مصر ولكن انطلاقاً من النماذج التي ذكرت في مرجع المؤرخ رحومة منها دور المقاهي الثقافية في باريس والعديد من الدول على مستوى العالم

وختاماً عن المتحدث كامل مصطفى رحومه، “عاشق دمنهور” وعضو اتحاد كتاب مصر ..فرع النقد وهو أيضاً عضو مجلس أمناء الأبرا المصرية عن أوبرا دمنهور ومؤسس جمعية محبي عبدالوهاب المسيري لتنمية الفنون والآداب.

والكاتب له العديد من الاصدارات في مجالات متعددة من أشهرها

"المسيري وثقافة المكان.. دمنهور القاهرة نيويورك وبالعكس"..

"ولا واحد دمنهوري.. فلكلور وحكاوي في حب الوطن".

"نبي دمنهور.. مقاربة تاريخية لسيرة النبي إدريس"..

"روافد القوة الناعمة المصرية.. البحيرة في القرن العشرين"..

يقدم اللقاء ويديره أحمد يحيى الإعلامي والشاعر الكبير شاعر غنائى وفنان و معد برامج فى الاذاعة والتليفزيون، و رئيس لجنة اختبارات تحكيم الجامعة كما انة عضو المجلس الثقافى برئاسة محافظ الاسكندرية وايضا رئيس جمعية الفن والفكر بالاسكندرية، ومؤسس منظمة حياة للإبداع

الشاعر أحمد يحيى أحد أبرز الشعراء الذين قدموا كلمات أغاني شهيرة، أبرزها أغاني «ضميني وانسي الدنيا» لإيمان البحر درويش، وأغنية «وحياه من خلقك وحماكى» لمدحت صالح، وغيرها من الأغاني المعروفة.