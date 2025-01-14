وكيل تعليم بني سويف تتابع سير امتحانات صفوف النقل

قامت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، صباح اليوم، بمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025/2024 في يومها الرابع، حيث أدى ما يزيد عن 41 ألف و607 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي ( نظامي وخدمات ومنازل ) الامتحان في مادتي الفيزياء "للثاني علمي" والتاريخ " للثاني أدبي واللغة الأجنبية الأولى " للأول" خلال 93 مدرسة ثانوي في مدن وقرى المحافظة .

“الهواري” تؤكد حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان

كما أدى ما يزيد عن 157 ألف تلميذا وتلميذة بالصفين الخامس والسادس الامتحان في اللغة الأجنبية والرياضيات " للخامس" و الدراسات الإجتماعية والعلوم للصف السادس خلال 722 مدرسة .

فيما أدى طلاب الصفين الأول و الثاني الاعدادي والبالغ عددهم 152 ألف و348 طالبا وطالبة الامتحان في مادة العلوم للصف الأول الاعدادي واللغة الأجنبية للصف الثاني في 463 مدرسة .

كما واصل ما يزيد عن 46 ألف طالبا وطالبة بالتعليم الفني امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل بمختلف أنواعه ( صناعي ، تجاري ، زراعي ) خلال 54 مدرسة على مستوى المحافظة .

جاء ذلك خلال تفقدها عددا من اللجان التابعة لإدارة شرق بني سويف التعليمية، حيث استهلت وكيل الوزارة جولتها بتفقد لجان مدرسة الشهيد محمد مبروك ثم مدرسة الشروق الرسمية لغات .

واطمأنت وكيل الوزارة على دخول طلاب الصف الثاني الثانوي على منصة الامتحان من خلال جهاز التابلت لأداء الامتحان الكترونيا، واطمأنت على انتظام الطلاب داخل اللجان .

كما اطمأنت من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة وجودة الطباعة لباقي المراحل ومدى مطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات وعدم وجود أي مشكلات.

ووجهت بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات ، مع التواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لتقديم الدعم الفني وتذليل كافة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية .

وشددت على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكيد على حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء مع الملاحظين أو الطلاب، وعدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الغش والشغب.